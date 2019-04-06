ابن كارينا كابور المحبوب يشاركها في عملها الجديد

نيودلهى (صدى):

أكدت أنباء، أن الطفل المحبوب في الهند تيمور علي خان صاحب العامين من العمر، يشارك والدته كارينا كابور، في أول فيلم له معها والنجم أكشاي كومار، في العمل القادم بعنوان “Good News” .

ولن تكون مشاركة طفل بوليود الأشهر قصيرة، بل سيظهر لمدة 10 دقائق كاملة خلال الأحداث التي بدأ تصويرها بالفعل، فيما أنهى تصوير مشهدين برفقة والدته.

ويشارك أيضًا في هذا الفيلم كل من أكشاي كومار، كيارا أدفاني، وديلجيت دوسانجه؛ بينما ينال الطفل الصغير إعجاب وحب الكثيرين بسبب والديه كارينا كابور وسيف علي خان الذي دومًا ما تتسلط عدسات الكاميرات عليهم.