تركي آل الشيخ يستعجل عمرو دياب أغنيته الجديدة: ” يومك بسنة “

الرياض(صدى):

وجه رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ رسالة للمطرب المصري عمرو دياب، مداعباً إياه بالانتهاء من الأغنية الجديدة.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك “ : “ عمرو دياب اليوم عنده بسنة، أنا مستعجل أسمع الشكل النهائي، ياهضبة مستنيك “ .

وكان آل الشيخ، قد أعلن في وقت سابق عن تعاونه مع النجم عمرو دياب، في ألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال العام الجاري.