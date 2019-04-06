تركي آل الشيخ يستعجل عمرو دياب أغنيته الجديدة: ” يومك بسنة “
وجه رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ رسالة للمطرب المصري عمرو دياب، مداعباً إياه بالانتهاء من الأغنية الجديدة.
وكتب تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك “ : “ عمرو دياب اليوم عنده بسنة، أنا مستعجل أسمع الشكل النهائي، ياهضبة مستنيك “ .
وكان آل الشيخ، قد أعلن في وقت سابق عن تعاونه مع النجم عمرو دياب، في ألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال العام الجاري.
القرني………. قاآآآآهرهم 😎👍[ عدد التعليقات: 49041 ] نشر منذ 7 دقائق
الله يعينك ياعمردياب 😶
ابو منار[ عدد التعليقات: 454 ] نشر منذ 7 دقائق
وجه سؤال لاحد الحكماء
وقال كيف اعرف الشخص واخلاقه
قال الحكيم انظر الي صاحبه ومن يصاحب تعرف الشخص
اذا اصحابه اهل همم ويرتقوا بعلمهم وعملهم فهو شخص يشار له بالبنان
ام اذا كان الشخص من اهل الهوى والطرب ويتبع
ساقطات الامور فهو شخص ترفع الايدي
اما تدعوا له بالهدية او ان الله يخلص العباد من شره