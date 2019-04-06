امرأة ترفع دعوى لمنع زوجها من معاشرتها 20 عام
شهدت القضاء البريطاني قضية مثيرة للجدل إذ رفعت زوجة دعوى تطالب فيها بمنع زوجها من معاشرتها لمدة 20 عام لعجزها عن التركيز في دراستها .
ووفقاً لصحيفة الجارديان البريطانية ، فقد قالت الزوجة إنها تجد صعوبة في اتخاذ القرار بشأن ممارسة الجنس مع زوجها .
وتسببت القضية في خلاف بين القضاء والبرلمان البريطاني ، إذ اكد القاضي صعوبة تلبية الدعوى حيث لن تتمكن الشرطة من رصد انتهاك الحكم ، مؤكدين انه انتهاك لحق الرجل الإنساني في معاشرة زوجته .
ومن جهة اخرى أثار التصريح غضب نائبة البرلمان البريطاني عن حزب العمال، تانجام ديبونير،
مؤكدة ان رد القضاء يمثل كراهية وازدراء للمرأة وإجازة لإغتصاب الزوجة .
القرني………. قاآآآآهرهم 😎👍[ عدد التعليقات: 49041 ] نشر منذ 10 دقائق
شكله قرى تعليق
القرني……….. قاآآآآهرهم 😎👌
يوم قال
وين ماتلاقينا تعامينا
وطبقه باالحرف 😂😂😂😂😂😂😂😂
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 2536 ] نشر منذ 10 دقائق
كيف تبين زوجك يصبر 20سنه على شان حضرتك تركزين بالدراسه وليش تزوجتيه من الاصل اذا تبين التركيز