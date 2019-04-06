امرأة ترفع دعوى لمنع زوجها من معاشرتها 20 عام

لندن(صدى):

شهدت القضاء البريطاني قضية مثيرة للجدل إذ رفعت زوجة دعوى تطالب فيها بمنع زوجها من معاشرتها لمدة 20 عام لعجزها عن التركيز في دراستها .

ووفقاً لصحيفة الجارديان البريطانية ، فقد قالت الزوجة إنها تجد صعوبة في اتخاذ القرار بشأن ممارسة الجنس مع زوجها .

وتسببت القضية في خلاف بين القضاء والبرلمان البريطاني ، إذ اكد القاضي صعوبة تلبية الدعوى حيث لن تتمكن الشرطة من رصد انتهاك الحكم ، مؤكدين انه انتهاك لحق الرجل الإنساني في معاشرة زوجته .

ومن جهة اخرى أثار التصريح غضب نائبة البرلمان البريطاني عن حزب العمال، تانجام ديبونير،

مؤكدة ان رد القضاء يمثل كراهية وازدراء للمرأة وإجازة لإغتصاب الزوجة .