” شؤون الحرمين ” تعتمد آلية تثبيت المؤقتين على بند الرواتب المقطوعة

نايف السالم(صدى):

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، قرارًا باعتماد آلية تثبيت المؤقتين الموسميين على بند الرواتب المقطوعة التي اقترحتها اللجنة التي وجّه بها لدراسة وبحث إجراءات التثبيت والتعيين على وظائفها.

وفي السياق نفسه، حصرت اللجنة اسماء الموظفين المؤقتين بالرئاسة ومدد خدمتهم، قبل أن تباشر فرز مؤهلاتهم وقدراتهم بالتوازي مع احتياج الرئاسة وإداراتها ووحداتها إدارياً وميدانياً بما يتوافق مع نظام الخدمة المدنية، وذلك بغرض استثمار الطاقات واستقطاب الكفاءات وإتاحة المجال للكوادر الوطنية المؤهلة، كما عملت اللجنة على تحديد آلية التعيين وضوابطه ومعايير المفاضلة من المؤهلات وحسن السيرة والسلوك والمدة.