الشيخ سلمان يحتفظ بمنصب رئيس الاتحاد الأسيوي حتى 2023

مصطفى الشيخي (صدى):

احتفظ البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للفترة ما بين عامي 2019 و2023 بعد أن جرى تزكيته اليوم السبت في اجتماع الجمعية العمومية التاسع والعشرين للاتحاد في العاصمة الماليزية كوالالمبور بحضور رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو والأمينة العامة للفيفا فاطمة سامورا ورئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد .

وأكد الشيخ سلمان في كلمة ألقاها نيابة عنه النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي برافول باتيل ، بعد أن منعته ظروف وفاة والدته من الحضور أنه يشكر كافة الاتحادات الآسيوية على دعمها ووحدتها واستمرارية الحوكمة والنزاهة والعمل الجماعي الذي جعل آسيا موحدة وقوية .

ومن جانبه أوضح إنفانتينو أن تزكية الشيخ سلمان تدل على وحدة القرار في آسيا وتمسكهم بالرئيس مهنئا الشيخ سلمان بفوزه .