بالفيديو.. طالبة كويتية تكتشف علاجا يقضي على السرطان في 3 أيام!

خالد الظفيري(صدى):

تمكنت الطالبة في الصف الثاني الثانوي، الكويتية موضي العجمي من اكتشاف علاجًا يساعد على القضاء على مرض السرطان المميت في 3 أيام فقط؛ لتهز الأوساط الطبية والبحثية بعلاج قد يغير العالم.

وفازت ” العجمي ” بالمركز الأول بمسابقة الكويت للعلوم والهندسة عام 2017؛ لتكتشف علاجًا يقتل الخلايا السرطانية عبر كلوريد الصوديوم NaCI المحمض، والذي يعمل على علاج الخلايا المصابة بالسرطان بنسبة 93% خلال 3 أيام فقط.

ويعمل اكتشاف ” العجمي ” على تأهيلها لتمثيل وطنها الكويت بمؤتمر ” إنتل ” الدولي للعلوم والهندسة في الولايات المتحدة الأمريكية؛ فيما طالب الجميع بتوفير وتسخير كافة الاحتياجات للباحثين والباحثات لتخرج اختراعاتهم واكتشافاتهم إلى النور وتكثر لخدمة البشرية.