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بالفيديو.. طالبة كويتية تكتشف علاجا يقضي على السرطان في 3 أيام!

بالفيديو.. طالبة كويتية تكتشف علاجا يقضي على السرطان في 3 أيام!
خالد الظفيري(صدى):

تمكنت الطالبة في الصف الثاني الثانوي، الكويتية موضي العجمي من اكتشاف علاجًا يساعد على القضاء على مرض السرطان المميت في 3 أيام فقط؛ لتهز الأوساط الطبية والبحثية بعلاج قد يغير العالم.

وفازت ” العجمي ” بالمركز الأول بمسابقة الكويت للعلوم والهندسة عام 2017؛ لتكتشف علاجًا يقتل الخلايا السرطانية عبر كلوريد الصوديوم NaCI المحمض، والذي يعمل على علاج الخلايا المصابة بالسرطان بنسبة 93% خلال 3 أيام فقط.

ويعمل اكتشاف ” العجمي ” على تأهيلها لتمثيل وطنها الكويت بمؤتمر ” إنتل ” الدولي للعلوم والهندسة في الولايات المتحدة الأمريكية؛ فيما طالب الجميع بتوفير وتسخير كافة الاحتياجات للباحثين والباحثات لتخرج اختراعاتهم واكتشافاتهم إلى النور وتكثر لخدمة البشرية.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2536 ] نشر منذ 4 دقائق

ان شاء الله يكون صحيح

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