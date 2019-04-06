” واتساب ” تطرح نسخة جديدة للأعمال على أجهزة آيفون
أعلن تطبيق التراسل الفوري واتساب توفير نسخته للأعمال ” WhatsApp Business ” لجميع مستخدمي نظام التشغيل آي أو إس مجانياً على متجر آب ستور .
ويوفر التطبيق في عدة دول وهي في البرازيل وألمانيا وإندونيسيا والهند والمكسيك والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ، على ان أن يتم توفيره بجميع دول العالم خلال اسابيع .
وتأتي هذه الخطوة لتوسيع استخدام التطبيق الخاص بالشركات والأعمال بعد استخدامه منذ عام على نظام اندرويد .
ويتيح التطبيق تواصل سرعة وامكانيات اكثر في تواصل الشركات مع عملائها المستخدمين لواتس آب العادي ، مع توفير ملف تعريفي للشركة وتفاصيل اخرى مثل البريد الإلكتروني وعنوان المتجر وموقع الويب .
القرني………. قاآآآآهرهم 😎👍[ عدد التعليقات: 49041 ] نشر منذ 6 دقائق
Ok👍