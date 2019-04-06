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” واتساب ” تطرح نسخة جديدة للأعمال على أجهزة آيفون

” واتساب ” تطرح نسخة جديدة للأعمال على أجهزة آيفون
وكالات(صدى):

أعلن تطبيق التراسل الفوري واتساب توفير نسخته للأعمال ” WhatsApp Business ” لجميع مستخدمي نظام التشغيل آي أو إس مجانياً على متجر آب ستور .

ويوفر التطبيق في عدة دول وهي في البرازيل وألمانيا وإندونيسيا والهند والمكسيك والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ، على ان أن يتم توفيره بجميع دول العالم خلال اسابيع .

وتأتي هذه الخطوة لتوسيع استخدام التطبيق الخاص بالشركات والأعمال بعد استخدامه منذ عام على نظام اندرويد .

ويتيح التطبيق تواصل سرعة وامكانيات اكثر في تواصل الشركات مع عملائها المستخدمين لواتس آب العادي ، مع توفير ملف تعريفي للشركة وتفاصيل اخرى مثل البريد الإلكتروني وعنوان المتجر وموقع الويب .


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