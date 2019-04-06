نحت الوجه وتصغير الأنف بطرق بسيطة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يمكن نحت الوجه وتصغير الأنف وإخفاء العيوب، دون اللجوء إلى عمليات التجميل الجراحية، وذلك من خلال الاستخدام الجيد للمكياج.

ويعد الكنتور الفاتح والقاتم من أهم أدوات نحت ” الماكيير ” الماهر، حيث يعمل اللون القاتم على تصغير المكان والفاتح على التكبير فتكون الخطوط حول الجبهة والأنف للتصغير، وحول الذقن والوجنين لرسمهم بطريقة دقيقة.

ويجب أيضًا، نحت البشرة مع الرقبة من الخطوات التى تتناسب مع السيدات فوق الأربعين، وذلك لإخفاء علامات تقدم العمر ويكون ملائم لهن اخفائها بواسطة أغمق درجات الكنتور البنى فهو قادر على إخفاء التجاعيد وجعلها ملساء ومتماشية مع باقى البشرة النضرة.

ولا يمكن تجاهل دور البيوتى بلندر، فهى قادرة على جعلك تحصلين على ما تريدين وأكثر من كريم التفتيح أو الفاونديشن حيث تحصلين على لمسات متقنة بدون إهدار أو وضع طبقة سميكة من الكريم، وبواسطة فرشاة الكريم العريضة نقوم بوضع اللمسات النهائية وتكون هذه الإطلالة مناسبة للسهرات.

وفي السياق نفسه، لنحت الوجنتين فقط لذوات الوجه الدائرى يكون برسم خط من أعلى إلى أسفل من الكنتور القاتم، مع وضع لمسات قليلة أعلى الجبهة.