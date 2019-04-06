اكتشاف مركب يعالج التجاعيد بدون حقن أو جراحة

طوكيو (صدى):

يبدو ان النساء سيودعن الشيخوخة والتجاعيد قريباً ، وذلك بعد اكتشاف علاج لترهل الجلد وشيخوخته بعيداً عن الحقن وعمليات التجميل .

كشف باحثون من جامعة طوكيو ان نقص البروتين بالبشرة والذي يدعى COL17A1هو المسبب الرئيسي لترهل الجلد وشيخوخته ، ومن ثم تم انتاج مركب يعمل على زيادة انتاج البشرة للبروتين ويساعد على تجديد الخلايا ونضارتها ، وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية .

كما يساعد المركب الجديد على التئام الجروح والوقاية من سرطان الجلد ، إلا انه لم يتم اختباره على البشر حتى الآن لحين الإنتهاء من بعض الأبحاث .