بالفيديو.. ممثل كويتي: أحب الرقص بالملاهي الليلية!

أميرة خالد(صدى):

صرح الممثل الكويتي محمد العلوي بأنه يحب الذهاب إلى الملاهي الليلية عندما يسافر خارج الكويت ويرقص فوق الطاولات.

وأوضح في تصريحاته الجريئة ،أنه لا يعتبر الفن رسالة، كما يردد البعض، مشددًا على أنه ليس دوره أن يقوم بتوجيه الناس للصح والخطأ وتقديم رسائل لهم وتوجيه مسار حياتهم لأن الفن ليس له علاقة بكل هذا.

وأشار إلى أنه أجرى جراحة تجميلية لأنفه بعد إصابته بتليف نتج عنه كبر حجم أنفه وبالتالي قرر تصغيرها.

وأضاف أنه خضع لحقن البوتوكس والفيلر لوجهه، مشيرًا إلى أنه أخطأ عندما قام بحقن جبهته ولكنه بالوقت نفسه كان حريصًا ألا يغير شكلها وحقنها بكمية قليلة.