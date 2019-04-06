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أحمد الشمراني: مباراة الأهلي والشباب عنوانها ” اعرف حجمك “

أحمد الشمراني: مباراة الأهلي والشباب عنوانها ” اعرف حجمك “
ماجد محمد(صدى):

علق الناقد الرياضي ذو الميول الأهلاوية، أحمد الشمراني، على فوز الأهلي أمام الشباب في المباراة التي أقيمت صمن الجولة الـ 26 من دوري المحترفين.

وقال الشمراني: ” ألف مبروك ،درس قاسي لكن من يتعلم! ” ، مضيفًا : ” مباراة عنوانها اعرف حجمك ” .

وكان الأهلي قد أمطر شباك مضيفه الشباب، برباعية نظيفة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ليرفع رصيده إلى 46 نقطة، ويقفز للمركز الرابع، فيما تجمد رصيد الشباب عند 47 نقطة، ليحتل المركز الثالث.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2524 ] نشر منذ 27 دقيقة

مبروك للاخضر

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