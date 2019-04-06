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مسلمة تقاضي الجيش الأمريكي بعد إجبارها على خلع حجابها

مسلمة تقاضي الجيش الأمريكي بعد إجبارها على خلع حجابها
واشنطن(صدى):

قررت جندية مسلمة مقاضاة الجيش الأمريكي، بعدما أجبرت على خلع حجابها أمام زملائها.

وأوضحت الجندية أنها تعرضت لممارسات ” كراهية متطرفة ” بسبب هويتها الإسلامية.

وتقول: ” نادوني بالمتطرفة والداعشية، وسمعت تعليقات بأنني السبب في هجمات 11/ 9، وهناك غضب وكراهية واسعة ” .

وتقدمت في الشهر الماضي بشكوى إلى مكتب الفرص المتساوية في الجيش، حيث قالت إن المسؤول عنها سحبها من الصفوف العسكرية وأجبرها على خلع الحجاب أمام الجنود، قائلة : ” شعرت بالحرج وبالاغتصاب دينيا ” .


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