مسلمة تقاضي الجيش الأمريكي بعد إجبارها على خلع حجابها

واشنطن(صدى):

قررت جندية مسلمة مقاضاة الجيش الأمريكي، بعدما أجبرت على خلع حجابها أمام زملائها.

وأوضحت الجندية أنها تعرضت لممارسات ” كراهية متطرفة ” بسبب هويتها الإسلامية.

وتقول: ” نادوني بالمتطرفة والداعشية، وسمعت تعليقات بأنني السبب في هجمات 11/ 9، وهناك غضب وكراهية واسعة ” .

وتقدمت في الشهر الماضي بشكوى إلى مكتب الفرص المتساوية في الجيش، حيث قالت إن المسؤول عنها سحبها من الصفوف العسكرية وأجبرها على خلع الحجاب أمام الجنود، قائلة : ” شعرت بالحرج وبالاغتصاب دينيا ” .