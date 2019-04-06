ليس إمامًا معتمدًا.. الأوقاف المصرية تكشف عن مفاجأة بشأن قتيل المسجد

القاهرة(صدى):

كشف المتحدث باسم وزارة الأوقاف المصرية، رئيس القطاع الديني الدكتور جابر طايع، عن مفاجأة بشأن الخطيب المقتول وقاتله عقب صلاة الجمعة.

وأكد جابر، أن الواقعة كانت بزاوية مسجد الرحمة، وهي غير مصرح بإقامة صلاة الجمعة فيها ، مشيرًا إلى أن القتيل ليس إمامًا معتمدًا من وزارة الأوقاف بل طالبًا بالفرقة الثالثة بكلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر.

فيما أكد أن القاتل هو أستاذ بكلية الزراعة جامعة المنيا وموقوف عن العمل، وكان محبوسًا على ذمة قضية جنائية.

وأصدرت وزارة الأوقاف بيانًا عاجلاً، أكدت فيه إعفاء كل من وكيل وزارة أوقاف الجيزة الشيخ محمد نور، ومدير إدارة الهرم الشيخ هيثم معوض، ومفتش المنطقة الشيخ علي موافي من العمل، من مواقعهم القيادية والإدارية لإخلالهم بواجبهم الوظيفي، وعدم تنفيذ التعليمات على خلفية حادث مقتل إمام مسجد الرحمة في الهرم.

وقال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة إن القتيل الذي كان يؤم الناس بزاوية الرحمة بمنطقة الهرم يوم الجمعة، ليس إماما بالأوقاف ولا خطيب مكافأة بها وغير مصرح له من الوزارة بالخطابة ولا علاقة له بالوزارة على الإطلاق، وأدى خطبة الجمعة بالمخالفة لتعليمات الوزارة.

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