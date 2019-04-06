العثور على جثة المواطن المفقود بالبحرين ” متحللة ” وذووه يرفضون استلامها

عادل الحربي(صدى):

على خلفية مناشدة أسرة مواطن خمسيني للسلطات البحرينية بالبحث عنه، بعد فقدانه في البحرين وانقطاع أخباره، منذ خمس سنوات، تكشفت تفاصيل جديدة.

وتواصلت الجهات المعنية بالبحرين بشقيق المواطن المفقود، وأفادت بوجود جثمان لشخص لم يتم التعرف على هويته، بعد أن عُثر عليه متوفى، وجثته متحللة.

وتم أخذ عينات من والدة المفقود وأحد إخوته، وبظهور النتيجة تبين أن الجثمان يعود إليه ،مشيرين إلى تحلل الجثمان عند العثور عليه عقب دخوله البحرين بخمسة أيام.

ورفضت أسرة المتوفي استلام جثمانه لحين التعرف على أسباب الوفاة.

اقرأ أيضًا: