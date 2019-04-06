سقط من مرتفعات غار حراء.. مصرع عامل نظافة إثر هروبه من مجموعة قردة
تسببت مجموعة من القردة، في إصابة عامل نظافة من الجنسية البنجالية، تابع لإحدى شركات النظافة في مكة المكرمة بالفزع، ماجعله يحاول الهروب منها.
وتعثر العامل، أثناء هروبه من القردة، وسقط على رأسه من مرتفعات غار حراء، ما أدى إلى وفاته في الحال.
وباشرت الجهات الأمنية و الهلال الأحمر بلاغًا بالواقعة، وبعد الكشف على العامل اتضح أنه متوفَّى من جراء سقوطه على رأسه من أعلى جبل غار حراء.
وتحقق الجهات الأمنية في الواقعة للوقوف على ملاباسات الحادث.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71368 ] نشر منذ 28 دقيقة
اقضوا على القرود لايعبثن في امن الحجاج ,,
,, رحم الله البنقالي واحسن عزاء اهله ,, آمين ,,