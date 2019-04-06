سقط من مرتفعات غار حراء.. مصرع عامل نظافة إثر هروبه من مجموعة قردة

نايف السالم(صدى):

تسببت مجموعة من القردة، في إصابة عامل نظافة من الجنسية البنجالية، تابع لإحدى شركات النظافة في مكة المكرمة بالفزع، ماجعله يحاول الهروب منها.

وتعثر العامل، أثناء هروبه من القردة، وسقط على رأسه من مرتفعات غار حراء، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وباشرت الجهات الأمنية و الهلال الأحمر بلاغًا بالواقعة، وبعد الكشف على العامل اتضح أنه متوفَّى من جراء سقوطه على رأسه من أعلى جبل غار حراء.

وتحقق الجهات الأمنية في الواقعة للوقوف على ملاباسات الحادث.