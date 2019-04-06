بالفيديو.. البلطان: فوز الأهلي على الشباب ” بطولة إذا أرادوها “

ماجد محمد(صدى):

اعتبر رئيس نادي الشباب، خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، أن فوز الأهلي على الشباب ” بطولة إذا أرادوها ” .

وقال البلطان في تصريحات تليفزيونية : ” ما قدمه الشباب أمام الأهلي لا يستحق التعادل النقص كثير لا نملك عصا سحرية نحتاج رقم 6، ولا نملك حارس بديل ” .

وأضاف : ” الأربعة موجعة إذا جمهور الأهلي يراها بطولة نحن نعتبرها مباراة مثل الباطن ولن أرد على سالم الأحمدي وتستمر الحياة ” .

وأمطر الأهلي شباك مضيفه الشباب، برباعية نظيفة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في قمة منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سليمان.

ورفع الأهلي رصيده إلى 46 نقطة، ليقفز للمركز الرابع، فيما تجمد رصيد الشباب عند 47 نقطة، ليحتل المركز الثالث.