بالفيديو.. البلطان: فوز الأهلي على الشباب ” بطولة إذا أرادوها “
اعتبر رئيس نادي الشباب، خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، أن فوز الأهلي على الشباب ” بطولة إذا أرادوها ” .
وقال البلطان في تصريحات تليفزيونية : ” ما قدمه الشباب أمام الأهلي لا يستحق التعادل النقص كثير لا نملك عصا سحرية نحتاج رقم 6، ولا نملك حارس بديل ” .
وأضاف : ” الأربعة موجعة إذا جمهور الأهلي يراها بطولة نحن نعتبرها مباراة مثل الباطن ولن أرد على سالم الأحمدي وتستمر الحياة ” .
وأمطر الأهلي شباك مضيفه الشباب، برباعية نظيفة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في قمة منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سليمان.
ورفع الأهلي رصيده إلى 46 نقطة، ليقفز للمركز الرابع، فيما تجمد رصيد الشباب عند 47 نقطة، ليحتل المركز الثالث.
#الديوانيه
خالد البلطان : فوز الأهلي على الشباب بطولة إذا أرادوها ، ولا نملك عصا سحرية نحتاج رقم 6 ، والأربعة موجعة لكنها مجرد ثلاث نقاط. pic.twitter.com/GiBdVCsatU
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) April 5, 2019
المليليح[ عدد التعليقات: 127 ] نشر منذ 31 دقيقة
إيش سالفه الإسعاف اللي وراه هههههههههههههههه
أكيد البلطان راح يغير خلاقينوه حسينوه 😁😁😁😁😁😁😁😁
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 13189 ] نشر منذ 27 دقيقة
لاصار الأهلي دايم يجرح مشاعرك
اجـل وضعك…. بالمدرج لا تـلـومـه
ولا شفت الأهلي….. ضاق خاطرك
هذا هو ( البلطان ) ضاعت علومه😜
ابونايف[ عدد التعليقات: 961 ] نشر منذ 18 دقيقة
دقو خشمك يالطقعان الحين بس انكتم ولا كلمه اللي مثلك يدفن رأسه من الفشيله كبير يالاهلي عقبال السنافره تدعسونهم أن شاءالله
دور على اسمي[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 17 دقيقة
حسينوه غير خلاقينه أربع مرات اليوم يابلطان
بالتوفيق للأهلي
محمد[ عدد التعليقات: 2911 ] نشر منذ 14 دقيقة
فعلا فوز الاهلى علي الشباب بطولة للاهلى لانه نادي صغير جدة يحب ينافس عمانه الشبابيين . الهلال بيرجعه لوضعه الطبيعي