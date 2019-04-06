الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس في المنطقة الشرقية والرياض ونجران

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنذار مبكر من تقلبات الطقس، إذ تتوقع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة.

وأوضحت الهيئة أن هذه الحالة تشمل منطقة الرياض (الخرج- الدوادمي- المزاحمية- حريملاء- رماح- الحريق- الدلم- حوطة بني تميم تشمل الطريق الواصل إلى الدمام والأجزاء المجاورة)، والمنطقة الشرقية (الجبيل- الدمام- الظهران- الخبر- الأحساء- بقيق والأجزاء المجاورة.)

وتبدأ الحالة غدًا السبت الساعة 10 : 00 صباحًا، وتنتهي في اليوم نفسه الساعة 9 صباحًا.

كما توقعت الهيئة استمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، في منطقة نجران (شرورة والأجزاء المجاورة.)

وتبدأ الحالة غدًا السبت الساعة 15 : 00 صباحًا، وتنتهي السبت 00 : 16 مساءً.