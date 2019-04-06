صلاح يكسر صيامه التهديفي ويقود ليفربول لفوز ثمين على ساوثهامبتون

ماجد محمد(صدى):

حقق فريق ليفربول الإنجليزي، فوزًا ثمينًا على ساوثهامبتون بنتيجة 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما بملعب سانت ميريز ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

وأحرز شين لونج هدف ساوثهامبتون مبكرا في الدقيقة 9، وفي الدقيقة 37، تمكن نابي كيتا من إدراك هدف التعادل لليفربول بعد الاتقائه لعرضية أرنولد ليضعها الغيني برأسه في شباك ساوثهامبتون.

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول في شباك ساوثهامبتون في الدقيقة 80، بعد انطلاقة رائعة من قبل منتصف الملعب، قبل أن يسدد على يسار حارس ساوثهامبتون.

وقضى جوردان هيندرسون على كل أمال ساوثهامبتون بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 86، بعد استغلاله عرضية مميزة من فيرمينيو، ليضعها في الشباك.

فوز ليفربول رفع رصيدهم للنقطة 82 ليصعد لصدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند النقطة 33 في المركز السادس عشر.