التحقيقات تكشف: قاتل إمام المسجد في مصر أستاذ جامعي
أكدت تقارير صحفية مصرية، أن التحقيقات الأولية مع المتهم بقتل إمام مسجد، كشفت أنه أستاذ جامعي بكلية الزراعة في جامعة المنيا.
وقال مصدر أمني، إن الجاني تعدى بالضرب على المجني عليه أثناء دخوله المسجد، وقال له: “ إنت إمام مسجد إزاي وأنت لا تعرف تقرأ. ”
يذكر أن بلاغ ورد لأحد أقسام الشرطة بالقاهرة يفيد بوجود جثة إمام جامع مقتولا إثر إصابته بسكين، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71366 ] نشر منذ 47 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, رحم الله المقتول واحسن عزاء اهله ,, آمين ,,
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4246 ] نشر منذ 22 دقيقة
كثرة الهرج اي القتل ..من علامات الساعة كما اخبرنا
المصطفى صلى الله علية وسلم
لايعلم القاتل لماذا قتل
ولا المقتول لية انقتل..