التحقيقات تكشف: قاتل إمام المسجد في مصر أستاذ جامعي

القاهرة(صدى):

أكدت تقارير صحفية مصرية، أن التحقيقات الأولية مع المتهم بقتل إمام مسجد، كشفت أنه أستاذ جامعي بكلية الزراعة في جامعة المنيا.

وقال مصدر أمني، إن الجاني تعدى بالضرب على المجني عليه أثناء دخوله المسجد، وقال له: “ إنت إمام مسجد إزاي وأنت لا تعرف تقرأ. ”

يذكر أن بلاغ ورد لأحد أقسام الشرطة بالقاهرة يفيد بوجود جثة إمام جامع مقتولا إثر إصابته بسكين، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.