بالفيديو.. حارس الشباب: الجميع يتحمل الخسارة

نواف السالم(صدى):

أعرب عبدالله السديري حارس فريق الشباب، عن حزنه لخسارة الفريق اليوم أمام الأهلي، محملًا الجميع هذه الخسارة.

وقال في تصريحات تليفزيونية، إن ” اليوم الخسارة مذلة ” ، مضيفًا: ” في أي وقت يحتاجني فيه المدرب أنا موجود ” .

وأمطر الأهلي شباك مضيفه الشباب، برباعية نظيفة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في قمة منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سليمان.

ورفع الأهلي رصيده إلى 46 نقطة، ليقفز للمركز الرابع، فيما تجمد رصيد الشباب عند 47 نقطة، ليحتل المركز الثالث.