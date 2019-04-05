الأهلي يعاقب الشباب برباعية مع الرأفة

ماجد محمد(صدى):

أمطر الأهلي شباك مضيفه الشباب، برباعية نظيفة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في قمة منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سليمان.

افتتح محمد آل فتيل أهداف الأهلي عقب مرور 33 دقيقة، قبل أن يعزز دجانيس تفاريس التقدم بهدف ثاني، في الدقيقة 38، ليسدل الستار على الشوط الأول.

وعاد دجانيس تافاريس ليسجل الهدف الثاني له والثالث للأهلي في الدقيقة 53، قبل أن يختتم سلمان المؤشر الرباعية، في الدقيقة 63 من عمر اللقاء.

ورفع الأهلي رصيده إلى 46 نقطة، ليقفز للمركز الرابع، فيما تجمد رصيد الشباب عند 47 نقطة، ليحتل المركز الثالث.