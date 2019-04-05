سند محمد بن سلمان: المقصود بالدخل هو المبلغ المسجل لدى الجهات الحكومية

نايف السالم(صدى):

أوضح برنامج سند محمد بن سلمان المقصود بالدخل في مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج.

وأفاد البرنامج، بأن الدخل المقصود هو المبلغ المسجل- والخاضع للاشتراك- لدى الجهات الحكومية سواء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو وزارة الخدمة المدنية أو المؤسسة العامة للتقاعد.

وأشار إلى أن من ليس لديه دخل ثابت، فيعتبر ضمن الفئة المستحقة، ما لم يكن مسجلًا في مؤسسة أو شركة تجارية بدخل محدد يفوق ما هو موضح في شروط المبادرة.

ويُعد برنامج سند محمد بن سلمان إحدى المبادرات الاجتماعية والخيرية التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والتي تتنوع بين الدعم المادي والمعنوي لمختلف فئات المجتمع لمساندة المتزوجين حديثًا وتخفيف أعباء الزواج عليهم.