الفنان الكويتي بشار الشطي ينعي والده

خالد الظفيري(صدى):

نعى الفنان الكويتي بشار الشطي، اليوم الجمعة، والده يعقوب الشطي بعبارات مؤثرة.

وقال الفنان بشار عبر حسابه في ” إنستجرام “: ” إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي وحبيبي وصديقي وأغلى ما عندي يعقوب عبد علي عبد الرحيم الشطي، والد كل من مقدم متقاعد يوسف الشطي، العقيد ناصر الشطي، الفنان بشار الشطي ومحمد الشطي.

وأضاف: ” سيوارى جثمان والدي الثرى غدًا السبت الساعة 4 عصرًا في المقبرة الجعفرية، وأول يوم العزاء صباح الأحد في حسينية سيد محمد منطقة سلوى شارع المسجد الأقصى. ”

وعزى عدد من المسؤولين والفنانين والنشطاء الكويتيين الفنان بشار وشقيقه الشاعر يوسف الشطي وعائلتهم بوفاة الراحل، حيث قال وزير التجارة خالد الروضان: ” خالص العزاء والمواساة لأخواني الفنان بشار الشطي والشاعر يوسف الشطي، بوفاة والدهم يعقوب الشطي، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون. ”

وقال الإعلامي بركات الوقيان: ” عظم الله أجركم وجعل الله مثواه الجنة “، وكذلك نعى الناشط فيصل البصري الراحل بقوله: ” عظم الله أجركم، الله يرحمه ويغفر له. “