بالفيديو.. الجيش الليبي يسيطر على مطار طرابلس الدولي

طرابلس(صدى):

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، أن قوات الجيش أحكمت سيطرتها على مطار طرابلس الدولي جنوبي العاصمة، ومنطقة قصر بن غشير، المجاورة له، ومدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس)، وأنهت سيطرتها كذلك على مدينة العزيزية بالكامل (45 كلم جنوب طرابلس).

وأكد في مؤتمر صحفي عقده بمدينة بنغازي (شرق)، أن العمليات العسكرية في ضواحي طرابلس ” مُستمرة ولن تتوقف حتى إنجاز المهمة بالكامل “ ، مؤكدًا أن المعركة غدًا السبت، ستكون على أطراف طرابلس (يقصد قلب العاصمة).