الاتحاد يقسو على الباطن برباعية ويبتعد عن حافة الهبوط

حامد العمري (صدى):

ابتعد الاتحاد عن منطقة الهبوط قليلاً، بعدما تغلب على ضيفه الباطن، بأربعة أهداف مقابل هدف، في إطار الجولة الـ26 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سليمان.

افتتح الاتحاد الأهداف، عن طريق فهد المولد من ركلة جزاء، في الدقيقة 23، ليمنح فريقه التقدم في الشوط الأول.

وعزز روماريو دا سيلفا تقدم الاتحاد، في الدقيقة 59، قبل أن يضيف مروان دا كوستا الهدف الثالث للعميد، في الدقيقة 62، إلا أن أندريس باراكا أحرز هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 82، فيما اختتم سيكو سانوجو رباعية الاتحاد في الدقيقة (90+3) من تسديدة قوية سكنت الشباك.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 25 نقطة، ليحتل المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد الباطن عند 22 نقطة، ليبقى في المركز الرابع عشر.