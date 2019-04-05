بعد سنوات من سوء معاملته لها.. عجوز تقتل زوجها المشلول ضربًا

لندن(صدى):

سجنت سيدة تبلغ من العمر 73 عاما، لضربها زوجها المشلول حتى الموت باستخدامها عصا خشبية، في منزله شرق لندن، بعد سنوات من سوء معاملته لها.

واعترفت السيدة العجوز بقتل زوجها بغير العمد، ليتم تبرئتها من تهمت القتل من قبل هيئة المحلفين، بينما حكمت القاضية على المرأة بالسجن لمدة عامين وأربعة أشهر لتنفيذها عملية القتل.

وأوضحت المحكمة الانجليزية، بأن السيدة منذ بداية زواجها حتى 2007 تعرضت من قبل زوجها، للاعتداء الجسدي واللفظي، والاتهام بخيانتها.