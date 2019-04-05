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العفو الدولية تكذب خبر ” الجزيرة ” المسيء لسمو ولي العهد

العفو الدولية تكذب خبر ” الجزيرة ” المسيء لسمو ولي العهد
طلال الضوي(صدى):

أصدرت منظمة العفو الدولية، بيانًا عاجلًا كذبت فية الخبر الذي تناقلتة قناة الجزيرة القطرية، وتسيء فيه لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

وقالت المنظمة في بيانها: ” تنفي منظمة العفو الدولية الخبر المغلوط الذي بعنوان ” اغتيال خاشقبجي تم بتوجيه من بن سلمان والذي نشرته قناة الجزيرة بالأمس والمنسوب للمتحدثة في منظمتنا ” .

وأضافت : ” وقد قامت الجزيرة بتصحيح الخبر المقتطع والخارج عن سياقه ونطالب القناة بتوخي الدقة في نقل الأخبار ” .


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