العفو الدولية تكذب خبر ” الجزيرة ” المسيء لسمو ولي العهد
أصدرت منظمة العفو الدولية، بيانًا عاجلًا كذبت فية الخبر الذي تناقلتة قناة الجزيرة القطرية، وتسيء فيه لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.
وقالت المنظمة في بيانها: ” تنفي منظمة العفو الدولية الخبر المغلوط الذي بعنوان ” اغتيال خاشقبجي تم بتوجيه من بن سلمان والذي نشرته قناة الجزيرة بالأمس والمنسوب للمتحدثة في منظمتنا ” .
وأضافت : ” وقد قامت الجزيرة بتصحيح الخبر المقتطع والخارج عن سياقه ونطالب القناة بتوخي الدقة في نقل الأخبار ” .
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