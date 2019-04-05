بالصور.. ” الهلال ” يعاود تدريباته بعد فوزه على ” الحزم “

ماجد محمد(صدى):

عاود لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم، عصر اليوم الجمعة، تدريباتهم بعد تغلبهم على نظيرهم الحزم مساء أمس.

وأجرى اللاعبون الذين شاركوا بصفة أساسية في اللقاء تدريبا استرجاعيا، في الوقت الذي أدى فيه بقية اللاعبين مرانا اعتياديا تركز في مجمله على الجانب الفني وسط متابعة صاحب السمو الأمير محمد بن فيصل، رئيس مجلس إدارة النادي.

وتخلل مران بقية اللاعبين: تدريبات لياقية، ومناورة على ربع مساحة الملعب، وتطبيقات تكتيكية وفنية، وشارك اللاعب نواف العابد في المناورة التي فرضها مدير الجهاز الفني الكرواتي ” زوران ماميتش. ”

ويؤدي الفريق عصر الغد مرانا مغلقا استعدادا لمواجهة مضيفه ” الاستقلال الإيراني ” مساء الاثنين ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا، وتغادر بعثة الفريق مساء يوم الغد إلى ” الدوحة ” استعدادا لمواجهة مضيفه ” الاستقلال الإيراني. ”