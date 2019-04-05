شركة بروكتر وغامبل تعلن عن وظيفة إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة بروكتر وغامبل (شركة أمريكية تعد أكبر شركة لصناعة المواد الاستهلاكية في العالم) وظيفة إدارية شاغرة بمجال التسويق، للعمل بالشركة بمحافظة جدة، بمسمى (أخصائي تسويق Marketing Specialist)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

وأوضحت أن الشروط: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في التسويق أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها، إجادة اللغتين العربية والإنجليزية، مهارة التعاون والتحليل الاستراتيجي.

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