‏بالفيديو.. شخص يطعن إمام وخطيب مسجد بالنماص

محمد بن طحيطح(صدى):

تعرَّض إمام وخطيب جامع آل زينب في محافظة النماص، الشيخ علي بن حسن القشيري، إلى الطعن وهو على المنبر أثناء خطبة الجمعة.

وقال القشيري:عدداً من المصلين سارعوا لتخليصي من المعتدي الذي باغتني فجأة قبل صعودي للمنبر وسدد الطعنة التي كانت قريبة من الكتف. وأضاف، ليس بيني والمعتدي أي خلافات على الإطلاق، ولا أعلم سبب هجومه المباغت

وكشفت مصادر لـ ” صدى ” ، أن الجاني مريض وسبق وأن طعن شخصًا من قبل.

وأفادت بأن الشيخ القشيري وضعه الصحي مستقر حاليا بعد اجراء عملية اثر هذه الحادثة .

وعلمت ” صدى ” أن الإمام تلقي إتصالآ هاتفيآ من سمو الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز للإطمئنان علي حالته ، كما وجه سموه لتوفير ما يلزم ومتابعة حالة الشيخ علي بن حسن القشيري.

كما ان الجهات الامنية لازالت تجري تحقيقاتها لمعرفة الدوافع والاسباب.

وسيتم نشر المستجدات لقراء ومتابعي صدى عند ورود اي معلومة حول هذا الامر.