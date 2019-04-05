نحل يعيش في عيني فتاة ويتغذى على دموعها

تايبيه(صدى):

كشف الأطباء في مستشفى جامعة ” فوين ” في مقاطعة بينغتونغ جنوب تايوان، أن 4 نحلات يبلغ طول كل منها 0.12 إنش، تعيش في عيني مريضة في العشرينات من عمرها.

وقال رئيس طب العيون في المستشفى، إن حالة الشابة ” الأولى في العالم ” ، حيث لم يُعثر على حشرات تتغذى على الدمع داخل عين مريض من قبل.

وقالت الشابة: ” كنا نزور قبر أحد الأقارب وحاولنا إزالة بعض الأعشاب الضارة، وشعرت بالرياح تضرب وجهي، ثم شعرت بأن شيئا ما دخل في عيني، اعتقدت أنه رمل. قمت بتنظيف عيني باستخدام الماء، ولكن الألم بدأ يشتد في الليل “.