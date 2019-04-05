قتل زوجته .. وجلس يشرب الشاي في انتظار وصول الشرطة

واشنطن(صدى):

أرتكب رجلاً جريمة بشعة حيث قام بخنق زوجته حتى الموت ، ثم صنع كوباً من الشاي منتظراً قدوم الشرطة ، قائلاً ” قتلتها بالخطأ ” .

وكان “ أنهار ” قد خنق زوجته “ نازيا بيغوم ” بعد أن قام بالاختباء في خزانة غرفتها متحينًا الفرصة للإجهاز عليها، بينما كان أطفالهما ينامون في الطابق العلوي، وبعد فعل فعلته الشنعاء ، أتصل بالطوارئ ، وصنع كوبًا من الشاي وجلس يشربه في انتظار الشرطة بكل هدوء، مدعيا أنه خنقها بالوشاح في شجار نشأ بينهما.

وقالت الشرطة إن الزوج التقى بالضباط عند الباب وهو يشرب كوبًا من الشاي، و قاد الضباط إلى غرفة المعيشة حيث كانت جثة زوجته ملقاة على الأرض.

وبعد إدانته بارتكاب الجريمة أمس أصدرت والدة السيدة بيغوم بيانًا مفجعًا يصف تأثير قتل الأم على الفتيات الصغيرات.

وقالت فيه:” كان يوم وفاة نازيا هو أسوأ يوم في حياتنا، قلوبنا مكسورة ولا يمكن إصلاحها، عليّ الآن أن أستمع إلى أحفادي وهم يبكون من أجل أمهم كل يوم،كيف أشرح لطفلة عمرها ثلاث سنوات أن والدتها قد ماتت ” .