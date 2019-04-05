الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على المملكة.

وتشير التوقعات إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأوضحت أن المناطق المتوقع استمرار الأمطار عليها، هي ” الرياض، الشرقية، نجران، مرتفعات جازان وعسير والباحة، مكة المكرمة ” .

كما يتوقع سماء غائمة إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة شمال المملكة.

ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الغربية والجوف، والحدود الشمالية.