حساب المواطن : ربط الحساب البنكي إجراء تقني روتيني

عادل الحربي(صدى):

أكد حساب المواطن على أن ربط الحساب البنكي، إجراء تقني روتيني حيث يتم التحقق من صحة الحساب البنكي وربطه بالطلب في البرنامج، موضحًا أنه في حال انطبقت على المستفيد شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم.

وجاء ذلك ردًا على سؤال مستفيد بشأن ربط الحساب البنكي، وهل يعني هذا أنه سيستفيد من حساب المواطن.

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة.