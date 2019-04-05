التويجري يؤكد على توجه نحو تصنيع السيارات الكورية الجنوبية داخل المملكة

نايف السالم(صدى):

قال وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، أنه حرصاً من المملكة على التعاون مع كوريا الجنوبية في مجال النقل والخدمات اللوجستية وتنمية الموارد البشرية، وفي المجالين الثقافي والسياحي مستقبلاً ، فإنه يتم إجراء محادثات متقدمة جداً مع شركات تصنيع السيارات في كوريا الجنوبية، لإنتاج وتصنيع السيارات داخل المملكة.

جاء ذلك خلال زيارة التويجري لكورويا الجنوبية للمشاركة في ” الدورة الثانية لاجتماعات لجنة رؤية 2030 السعودية/ الكورية الجنوبية ” .

وأضاف وزير الاقتصاد والتخطيط في تصريحات إعلامية ، أن المملكة ستجهز البنية التحتية والطاقة والمواقع للشركات الكورية الجنوبية الراغبة في دخول السوق السعودية، مشيراً إلى أن الطلب على السيارات في المملكة يصل إلى 300 ألف وحدة، وتوقع أن يزيد هذا الرقم على مليونين في حال دخول الشركات الكورية منطقة الشرق الأوسط عبر المملكة.

وأشار التويجري إلى أن بعض شركات تصنيع السيارات الكورية الجنوبية لديها شركاء ممتازون داخل المملكة، ولديها معرفة كبيرة بالسوق السعودي، مثل شركة هيونداي موتور، وأن عدداً من الشركات السعودية تجري محادثات متقدمة مع نظيراتها الكورية الجنوبية للتصنيع داخل المملكة.