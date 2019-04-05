لجنة الانضباط تتجاهل احتجاج الفيحاء على الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

كشف مصدر، أن لجنة الانضباط والأخلاق، تتجاهل الخطابات الثلاثة التي أرسلتها إدارة الفيحاء، بشأن طلب الرد عليها وتزويدها بحيثيات وأسباب قرار رفض احتجاجها على نادي الاتحاد، تمهيداً للرفع إلى لجنة الاستئناف.

وكانت إدارة نادي الفيحاء، قد تقدمت باحتجاج رسمي على نادي الاتحاد، اعتراضًا على عدم أهلية مشاركة اللاعب ناصر الشمراني، مع الفريق، في المباراة التي جمعتهما.

الجدير بالذكر أن الاتحاد حقق الفوز على الفيحاء، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن مباريات الجولة الـ23 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.