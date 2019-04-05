وكيل مدرسة يعتدي على طالب مريض بـ ” حديدة “

عادل الحربي(صدى):

أقدم معلم يتولى منصب وكيل مدرسة ابتدائية أهلية بحي غبيرة جنوب الرياض، على الاعتداء على طالب مصاب بالربو بـ ” حديدة ” ، وهدده بالفصل من المدرسة.

وجاء ذلك بعد سوء تفاهم بين الطالب والوكيل؛ حيث حاول الطالب أن يتحدث مع الوكيل لتوضيح موقفه، لكنه لم يحصل على فرصة.

وأمسك الوكيل بالطالب من رقبته وأدخله الغرفة، وانهال عليه ضرباً بحديدة كانت في يده ما تسبب في إصابته بعدة كدمات.

ولم تصدر الجهات المعنية حتى الأن بيان رسمي بالتفاصيل.