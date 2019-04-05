بالفيديو.. وعد تنتقد دعاية الفنانات لمنتجات رديئة: ” لو جربن لما قمن بهذه الدعاية “

أميرة خالد(صدى):

انتقدتْ المطربة، وعد، الفنانات اللواتي يقمن بدعاية لبعض المنتجات من المحلات، بعد تورّطها في شراء منتج لم يعجبها.

وقالت خلال مقطع فيديو: ” كل مرة أطلب وأتورط في الشراء وأقول لن أطلب مرة أخرى ولكنني أتورط وأجد ما يأتي لي خلاف المعروض في الصور على سبيل الدعاية “.

وأضافت: ” لا أدري لماذا يقوم المشاهير من الفنانات بدعاية لهذه المحلات، والشركات؟، بالطبع هم لا يجربن، فلو جربن لما قمن بهذه الدعاية “.