بالفيديو.. وعد تنتقد دعاية الفنانات لمنتجات رديئة: ” لو جربن لما قمن بهذه الدعاية “
انتقدتْ المطربة، وعد، الفنانات اللواتي يقمن بدعاية لبعض المنتجات من المحلات، بعد تورّطها في شراء منتج لم يعجبها.
وقالت خلال مقطع فيديو: ” كل مرة أطلب وأتورط في الشراء وأقول لن أطلب مرة أخرى ولكنني أتورط وأجد ما يأتي لي خلاف المعروض في الصور على سبيل الدعاية “.
وأضافت: ” لا أدري لماذا يقوم المشاهير من الفنانات بدعاية لهذه المحلات، والشركات؟، بالطبع هم لا يجربن، فلو جربن لما قمن بهذه الدعاية “.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49025 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله يسعدك
وينك مختفيه لك فترة🤔