فتح باب التقديم للوظائف الموسمية في شركة ” سابتكو “

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)، باب التقديم للوظائف الموسمية بشهر رمضان المبارك للعام الهجري الجاري.

واشترطت الشركة في المتقدم، أن يكون سعود الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 سنة، ولا يزيد على 45 سنة، حسن المظهر والخلق، وأن يكون متفرغًا للعمل، و اجتياز المقابلة الشخصية.

وتتضمن متطلبات التقدم للوظائف: صورة من الهوية الوطنية مع إحضار الأصل عند المقابلة، وخطابًا من الجهة التعليمية أو عمدة الحي، وصورتين شخصيتين ملونتين (مقاس 3 في 4)، وصورة من المؤهل العلمي الأخير.

وأكدت الشركة، أن التقديم متاح الآن خلال أوقات الدوام الرسمي، وينتهي يوم الخميس المقبل الموافق 6 شعبان 1440 هـ، وذلك من خلال التوجه إلى مقر الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) بمكة المكرمة – قسم الموارد البشرية، فيما سيتم استبعاد من سبق لهم العمل بالشركة، وتم تسجيل ملاحظات بحقهم خلال المواسم الماضية.