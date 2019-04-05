أمن عسير يضبط وافد خلال تهريبه 21 مجهولا عبر المياه

أبها(صدى):

نجحت قوة من رجال الأمن في نقطة التفتيش التابعة لأمن الطرق بمنطقة عسير ، صباح اليوم ، من ضبط وافد باكستاني ” سائق ” يقود شاحنة تابعة لإحدى شركات المياه ، حاول تهريب 21 مجهولًا من الجنسية الإثيوبية إلى مدينة الرياض.

حيث استوقفت القوة المركبة وبصعود رجال الأمن إلى داخل الصندوق المشرع، وجدوا خشب طبليات مرصوصًا على شكل غرفة صغيرة، وبعد التأكد منه ورفعه وُجد بداخله 21 شخصًا مجهولين من الجنسية الإثيوبية.

وبحسب إفادة السائق والمجهولين، فإنهم قدموا من جازان وحاولوا الذهاب إلى الرياض مقابل مبلغ 1500 ريال أجرة الشخص الواحد.

ووُجد مع السائق الباكستاني مبلغ 20600 ريال؛ حيث اختار المهرب هذا الوقت من يوم الجمعه؛ ظنًّا منه أنه سيُفلت من قبضة القانون؛ غير أن رجال أمن الطرق كانوا لهم بالمرصاد، وتم إعداد محضر ضبط بالواقعة، بإشراف ومتابعة رئيس مركز الضبط الأمني الرقيب أول “محمد حمد القحطاني ” ، وتم تسليم الحالة لجهة الاختصاص.