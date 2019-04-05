بالفيديو.. صابرين : لو كانت ضرتي مصرية كنت رفضت أكون زوجة تانية

القاهرة(صدى):

قالت الفنانة المصرية صابرين ، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” حفلة 11 ” الذي تقدمه الإعلامية سمر يسري ، أنها لم تكن لتقبل الارتباط برجل متزوج لو كانت زوجته الأولى مصرية.

وأشارت صابرين ، إلى أن ضرتها أميركية من أصل سنغافوري وأنها تقيم في الولايات المتحدة الأميركية.

وأضافت أن ارتباط الأخيرة بزوجها طارق أشرف على نهايته، لافتة إلى أن الأخير يتمتع بأخلاق رفيعة وأنه لم يتزوجها إلا بعد إعلام زوجته الأولى بنيته ذلك، مؤكدةً إن ضرتها محترمة إلى أبعد الحدود، مضيفة: “ علمتني الأدب ”.