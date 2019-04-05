الجهني:أنصح بعدم السفر برًّا في 3مناطق

الجهني:أنصح بعدم السفر برًّا في 3مناطق
أكد زياد الجهني خبير في الطقس، على ضرورة عدم السفر برًّا بين ثلاث مناطق حتى ساعة متأخرة من اليوم، وهي ” الرياض، والشرقية، ودولة الكويت ” ؛ وذلك بسبب التقلبات الجوية.
وقال المختص: مثلث الكويت والرياض والشرقية تنشط فيه الآن عناصر تكاثف السحب الغزيرة المحملة بحبات البرد؛ لذلك يُنصح بعدم السفر برًّا بين هذه المناطق حتى آخر ساعات الليل.
وأضاف: بدأت ذروة الحالة الممطرة فعليًّا على المنطقة الوسطى والرياض وجنوبها وكذلك شمال الشرقية، وتتصاعد غزارتها وشدتها خلال الساعات القادمة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49025 ] نشر منذ 12 دقيقة
يعني نترك أشغالنا🤔