  • الجمعة 5

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. الجهني:أنصح بعدم السفر برًّا في 3مناطق

الجهني:أنصح بعدم السفر برًّا في 3مناطق

الجهني:أنصح بعدم السفر برًّا في 3مناطق
نايف السالم(صدى):

أكد زياد الجهني خبير في الطقس، على ضرورة عدم السفر برًّا بين ثلاث مناطق حتى ساعة متأخرة من اليوم، وهي ” الرياض، والشرقية، ودولة الكويت ” ؛ وذلك بسبب التقلبات الجوية.

وقال المختص: مثلث الكويت والرياض والشرقية تنشط فيه الآن عناصر تكاثف السحب الغزيرة المحملة بحبات البرد؛ لذلك يُنصح بعدم السفر برًّا بين هذه المناطق حتى آخر ساعات الليل.

وأضاف: ‏بدأت ذروة الحالة الممطرة فعليًّا على المنطقة الوسطى والرياض وجنوبها وكذلك شمال الشرقية، وتتصاعد غزارتها وشدتها خلال الساعات القادمة.


تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *