عشرات القتلى في غارات للتحالف استهدفت تجمعات حوثية

فهمي محمد(صدى):

نجح طيران التحالف العربي، اليوم الجمعة، من خلال 4 غارات جوية، في استهداف تجمعات ومركبات عسكرية لمليشيا الحوثي، شمال مركز مديرية عبس، بمحافظة حجة في اليمن.

وصرح مصدر عسكري، في المنطقة العسكرية الخامسة بالجيش اليمني، بأن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهدفت تجمعات حوثية، ونجحت في مهمتها بدقة.

وأوضح المصدر أن الغارات الجوية، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، في صفوف الحوثي الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير 4 مركبات عسكرية.

وكانت قوات الجيش الوطني، في المنطقة العسكرية الخامسة، قد نفذت عملية، بنهاية الأسبوع قبل الماضي، وحررت خلالها أجزاء واسعة شمال مديرية عبس، وصولاً إلى تخوم مزارع الجر غرب مركز مديرية عبس كبرى مدن محافظة حجة.