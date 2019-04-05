” المرور ” يعلن عن موعد بدء الرصد الآلي لربط الحزام والهاتف في نجران
كشف المرور، اليوم الجمعة، عن قرب الرصد الآلي لحزام الأمان واستخدام الهاتف في منطقة نجران.
وأضاف المرور عبر حسابه الرسمي في ” تويتر ” : ” بقي يومان على بداية الرصد الآلي لمخالفتيْ عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة في منطقة نجران ” .
يذكر أن الإدارة العامة للمرور، أعلنت بتاريخ 17/ 6/ 1439هـ، تنفيذ إجراءات الضبط الآلي لمخالفات عدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف المتنقل باليد أثناء القيادة، في مدن الرياض وجدة والدمام، ثم بدأت بالتطبيق في كل مناطق السعودية.
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