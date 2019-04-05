” المرور ” يعلن عن موعد بدء الرصد الآلي لربط الحزام والهاتف في نجران 

نايف السالم(صدى):

كشف المرور، اليوم الجمعة، عن قرب الرصد الآلي لحزام الأمان واستخدام الهاتف في منطقة نجران.

وأضاف المرور عبر حسابه الرسمي في ” تويتر ” : ” بقي يومان على بداية الرصد الآلي لمخالفتيْ عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة في منطقة نجران ” .

يذكر أن الإدارة العامة للمرور، أعلنت بتاريخ 17/ 6/ 1439هـ، تنفيذ إجراءات الضبط الآلي لمخالفات عدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف المتنقل باليد أثناء القيادة، في مدن الرياض وجدة والدمام، ثم بدأت بالتطبيق في كل مناطق السعودية.