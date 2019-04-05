سيطري على ضبط النفس.. 3 خطوات بسيطة لحل مشكلة الزواج المتعثر

أميرة خالد(صدى):

قال خبراء في العلاقات الزوجية ، أن الزواج علاقة طويلة المدى، لهذا فهو بحاجة إلى بذل الجهد من أجل الحفاظ على قوته وسعادته .

وأكدوا أن إصلاح الزواج المتعثر، قد يحوّل مساره تماماً ليصبح زواجاً سعيداً وناجحاً بصورة غير متوقعة، وإليكِ 3 خطوات تساعدك على إصلاحه:

الخطوة الأولى نحو إصلاح المشكلة هي مناقشتها، اختاري الوقت المناسب، أبعدي أي مصدر لتشتيت التركيز، وتحدثي مع زوجك عن المشكلة بهدوء، حاولا البحث عن الأسباب الرئيسة للمشكلة، ثم ابحثا عن حلول ترضيكما.

إذا شعرتِ أن أحدكما سيفقد أعصابه، أو أن الأمور ستخرج عن السيطرة، عليكِ التوقف عن المناقشة وطلب هدنة من أجل استعادة الهدوء، ثم استكملا النقاش، المهم ألا تفقدا أعصابكما أثناء الحديث، وألا تستسلما لعدم وجود حلول.

اختاري مكاناً هادئاً واذهبا إليه للحديث، الوجود في مكان خارجي ووجود أشخاص حولكما سيدفعكما إلى ضبط النفس، ويساعدكما في الحفاظ على هدوء المناقشة والتوصل إلى حلول.

إذا لم تفلح هذه الخطوة عليكما التوجه إلى الخطوة التالية ، حيث يمكنكما الاستعانة بصديق أو اثنين من الدائرة المقرّبة، واطلبا منه المشاركة في النقاش، هذا يساعدكما على ضبط النفس، كما يسهم في إيجاد حلول إضافية، بالإضافة إلى وجود وجهة نظر محايدة تحقق العدالة.