بالفيديو.. لحظة مداهمة وكر للدعارة في الكويت وبائعات الهوى يقفزن من أسطح المباني

خالد الظفيري(صدى):

استهدفت إدارة مباحث الآداب في دولة الكويت، حملة موسعة عددًا من الأوكار المشبوهة في منطقة جليب شيوخ، مما نتج عنها توقيف العشرات من الجنسيات الأفريقية والآسيوية المتورطين.

وبدا في مقطع فيديو عددًا من النساء اللواتي حاولن الهرب من خلال القفز من أسطح المباني، حيث ظهرت إحداهن وكأنها تعرضت لإصابة، خلال استهداف الأوكار المشبوهة.

وبحسب ما جاء في المقطع المتداول فإن مقيم آسيوي سقط من علو وأصيب بكسور أثناء محاولته الهرب، حيث تم نقله للمستشفى، بينما أحيل بقية المتهمين، وهم بائعات هوى وسماسرة وزبائن من جنسيات أفريقية وآسيوية إلى التحقيق.

ومن المتوقع أنه سيتم استبعاد جميع الموقوفين من البلاد مع إدراج أسمائهم ضمن قوائم غير المصرح لهم بالدخول مجددًا إلى الكويت.