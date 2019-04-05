بسبب ” الطلاق ” .. زوجة رئيس أمازون تصبح ثالث أغنى امرأة بالعالم

واشنطن(صدى):

أصبحت ” ماكينزي ” ، زوجة رئيس شركة أمازون التنفيذي جيف بيزوس، ثالث أغنى امرأة في العالم؛ وذلك بعد أن توصلا لتسوية قبيل طلاقهما.

وعن ذلك، كتب الاثنان على ” تويتر ” أن ” بيزوس ” سيحتفظ بحقوق التصويت كاملة على حصته في الشركة وقيمتها 143 مليار دولار، بينما ستملك ماكينزي 25 في المئة من هذه الأسهم.

وكشفت إحدى المصادر أن ” ماكينزي ” ستحصل على حصة في ” أمازون ” قيمتها نحو 36 مليار دولار، وتمثل حصتها أربعة في المئة من أسهم شركة أمازون، وستجعل أسهم أمازون من ماكينزي ثالث أغنى امرأة في العالم.

يٌذكر أن أغنى زوجين في العالم كانا قد أعلنا طلاقهما في بيان مشترك على ” تويتر ” في يناير، وهو الأمر الذي أثار قلق البعض من أن ينتهي الحال بحصول بيزوس على حق أقل في التصويت أو أن يبيع هو أو زوجته كميات كبيرة من الأسهم.