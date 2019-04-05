هيئة السوق المالية تطلق عدد من الوظائف للرجال والنساء

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت هيئة السوق المالية ، عدد من الوظائف بمسمى إخصائي ، للرجال والنساء، للعمل في ” وحدة التشغيل والصيانة بالإدارة الهندسية ” بمقر الهيئة بالرياض، لحملة البكالوريوس أو الماجستير.

وأوضحت هيئة السوق المالية ، عبر موقعها الرسمي بالأنترنت ، أنه يشترط في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد تخصصات ” العمارة أو التصميم الداخلي ” ، وأن تكون الشهادة صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة.

كما يشترط وجود خبرة ثماني سنوات لحملة البكالوريوس أو ست سنوات لحملة الماجستير في مجال أعمال تصميم المباني والمكاتب وأماكن العمل والتصميم الداخلي «برامج الأوتوكاد والفوتوشوب و3 دي ماكس وريفيت وسكتش أب»، واجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية والمقابلات الشخصية، والتفرغ التام للوظيفة.

وأضافت هيئة السوق المالية أن مهام الوظيفة؛ تتضمن: تنفيذ عمليات التقييم الدوري للعناصر المعمارية والديكورات الداخلية في مباني ومرافق الهيئة كافة؛ لضمان كفاءتها، وتنفيذ خطط الصيانة الوقائية والتصحيحية للعناصر المعمارية والديكورات الداخلية في مباني مرافق الهيئة. وكذلك تنفيذ أعمال التصميم والديكورات الداخلية المكاتب وأماكن العمل والأماكن المشتركة في مباني ومرافق الهيئة، والإشراف ومتابعة مشاريع التعديلات والتوسعات داخل مباني ومرافق الهيئة التي ينفذها المقاولون، ووضع المواصفات الفنية للأعمال المعمارية والتصاميم الداخلية لمشاريع التعديلات.

وكتابة التقارير والاتصال والعرض والعمل الجماعي والتنسيق بين عدة أطراف، وتنفيذ مهام الصيانة والإصلاح للأعمال المعمارية المدنية والديكورات الداخلية والإشراف عليها؛ لضمان توافق المرافق مع كود البناء السعودي.

وأشارت هيئة السوق المالية إلى أن التقديم متاح حاليًّا من خلال الرابط التالي هنـــــــا، وفي موعد أقصاه أسبوعان من الآن.