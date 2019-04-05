حساب المواطن يحسم الجدل بشأن زيادة الدعم بعد ترك العمل في القطاع الخاص 

علي القحطاني(صدى):

أكد حساب المواطن على أهمية تحديث البيانات خاصة مع كل تغير يطرأ على الدخل أو عدد الأفراد.

وورد سؤال لخدمة العملاء في حساب المواطن سؤالا من مواطن يدعي حسان العمري، قائلا: ” أنا شاب سعودي من مكة كنت موظفا في القطاع الخاص وفي الفترة الأخيرة لم يتم التجديد معي وأصبحت عاطلا عن العمل فهل يزيد الدعم وما هي الآلية للتقديم على البرنامج ” .

وأجاب حساب المواطن، قائلا:” يكتفى بالتسجيل لمرة واحدة ، وفي حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، يجب التوجه للبوابة الإلكترونية وتحديثها عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب – الإفصاح عن الدخل) وتعديل الحالة الوظيفية إلى “ لا يوجد وظيفة “ ، والانتقال إلى الإجراءات وحذف الدخل، ثم الضغط على ” حفظ “ .

واعتمد حساب المواطن على البيانات المقدمة من المواطنين بخصوص الدخل والوظيفة وعدد أفراد الأسرة وغيرها لكنه يطابقها مع البيانات المسجلة لدى الجهات الرسمية وفي حال وجود اختلاف يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.