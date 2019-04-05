” صاحب طرد رونالدو ” يدير مباراة الشباب والأهلي اليوم

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر اعلامية عن الطاقم التحكيمي لمباراة الشباب والأهلي اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .

واكدت المصادر ان الألماني ” فيليكس بريش ” سيقود المباراه ، ويكون كلاً من : ماركو اشميلر ، وفريديريك اسميت ، حكم مساعد .

كما تم تكليف روبرتو هارتمان كحكم رابع ، وتكليف دايميير سكومينا حكم ” .

الجدير بالذكر ان فيليكس بريش حكم دولي معروف بدأ مسيرته التحكيمية قبل 15 عام ، وقرر الفيفا اعتماده كحكم دولي عام 2007 ، واشتهر بـ ” صاحب طرد رونالدو ” إذ وجه له البطاقة الحمراء في احد مباريات دوري ابطال اوروبا العام الماضي لأول مرة في تاريخ اللاعب .